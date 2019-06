Bild: Promediafoto

Internationaler Bahnradsport in der Lausitz - Großer Preis von Deutschland startet in Cottbus

28.06.19 | 13:14 Uhr

Am Freitag beginnt in Cottbus der Große Preis von Deutschland im Bahnradsport. Knapp 100 Fahrer aus 12 Nationen gehen an den Start. Mit dabei ist auch die Doppelweltmeisterin Wai Sze Lee aus Hongkong. Die Cottbuser Eric Engler, Europameister und Emma Hinze, WM-Bronzemedaillengewinnerin, treten ebenfalls an. Es ist bereits der 23. Grand Prix im Radsprint auf der Cottbuser Radrennbahn.



Drei Disziplinen

In drei Disziplinen treten die Sportler aus Indien, China, Polen oder den Niederlanden an - Sprint, Teamsprint und Keirin. Im Sprint treten jeweils zwei Fahrer gegeneinander an, der Gewinner kommt eine Runde weiter. Dasselbe gilt für den Teamsprint, hier treten jeweils drei Sportler für ein Team gemeinsam an. Im Keirin fahren mehrere Einzelfahrer gegeneinander um die Plätze in den nächsten Runden Die Radsportler erreichen dabei auf der Bahn eine Geschwindigkeit von über 70 km/h.



Verschärfte Regeln nach Sturz von Vogel