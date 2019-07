Trotz 35 Grad im Schatten ist die Stimmung ziemlich frostig. Die knapp 200 Energie-Anhänger, die zur Diskussionsrunde auf Einladung der "Lausitzer Rundschau" in Cottbus gekommen sind, sind mächtig sauer. Im Kern geht es um die Berichterstattung über ihren Verein und dabei zum Beispiel um die Aufdeckung von rechten Strukturen in der Fanszene . Ein älterer Herr aus Cottbus sagt: "Die Rechten bekommen zu viel Plattform. Die dürften gar nicht erwähnt werden." Eine Frau ergänzt: "Es gibt so viele positive Sachen. Da kann man nicht ein paar Verrückte immer vorneweg stellen."

Dass Mitte Juni viele Energie-Mitglieder die rbb-Reporter ausgeschlossen haben, um ihnen eine Art Denkzettel zu verpassen, zeigt sich bei vielen Fragen und Diskussionen an diesem Abend. "Es liegt viel im Argen. Deshalb kochte die Wut am Anfang auch hoch", sagt der Journalist Christoph Ruf, der den Abend moderiert. "Man hat bei vielen Fans aber auch gemerkt, dass sie an ihrem Sender hängen."

Dirk Walsdorff, rbb-Abteilungsleiter Sport, bekommt viele Dinge zu hören. Da gibt es Kritik an einer abgebrochenen Fernsehübertragung. Es gibt Kritik an zu geringer Berichterstattung - erstaunlicherweise aber auch Kritik daran, dass zu viele Energie-Heimspiele live im rbb-Fernsehen gezeigt worden seien. Das koste schließlich dem Verein Zuschauer im Stadion und damit Geld, so die Auffassung einiger Anhänger. Walsdorff resümiert: "Wir haben auch viel abbekommen, was bei genauer Betrachtung nicht ganz korrekt ist. Aber es ist die Wahrnehmung - und mit der wurden wir eindrucksvoll konfrontiert."

Dass die Veranstaltung nach 90 Minuten dann sogar mit höflichem Applaus zu Ende geht, überrascht nach der anfänglich sehr aggressiven Stimmung. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass zumindest ein paar Spannungen zwischen Journalisten und Fans abgebaut werden konnten.