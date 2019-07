Ticketverkauf für Pokalspiel in Cottbus

Lange Schlangen vor den Stadionkassen in Cottbus: Der Ticketvorverkauf für das DFB-Pokalspiel von Energie gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 12. August hat am Montag begonnen.

Zunächst können nur Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber Karten erwerben - trotzdem wurde auch der Internetserver des Online-Anbieters zeitweise lahmgelegt.