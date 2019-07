Auf der Internetauktionsplattform "eBay" wurden am Dienstagmorgen für zwei Stehplatztickets zum Beispiel 349 Euro verlangt. Im normalen Verkauf haben die Karten jedoch nur knapp 40 Euro gekostet.

Der FC Energie Cottbus hatte bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart vor dem Kauf von Karten auf Internetbörsen gewarnt. "Der FC Energie weist explizit darauf hin, dass der Weiterverkauf von Tickets über Portale wie beispielsweise Viagogo, die bereits jetzt Eintrittskarten anbieten, oder ebay gegen unsere Allgemeinen Ticketgeschäftsbedingungen verstoßen. Vom Erwerb solcher Eintrittskarten rät der FC Energie eindringlich ab und wird diese gegebenenfalls entwerten.", hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins [externer Link].

Ticketverkauf für Pokalspiel in Cottbus

Für das DFB-Pokalspiel am 12. August 2019 rechnet Energie Cottbus mit einem ausverkauften Stadion. Schon am ersten Tag des offiziellen Kartenverkaufs waren 15.000 Tickets verkauft worden - zunächst nur an Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber. Vor den Stadionkassen hatten sich lange Schlangen gebildet.

Am 29. Juli 2019 werden die noch verbliebenen gut 5.000 Karten an Fans ohne Mitgliedsausweis und ohne Dauerkarte verkauft.

Das DFB-Pokalspiel von Energie Cottbus gegen Bayern München am 12. August 2019 wird auch live im ARD-Fernsehen gezeigt.