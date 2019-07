Es hat sieben Minuten gedauert, dann waren am Montag die letzten etwa 5.000 Stehplatzkarten für das DFB-Pokalspiel von Energie Cottbus gegen Bayern München ausverkauft. Vor den Verkaufsstellen gingen die meisten Fans leer aus. Von Florian Ludwig

Innerhalb weniger Minuten wurden die letzten etwa 5.000 Stehplatzkarten für das DFB-Pokal-Heimspiel von Energie Cottbus gegen Bayern München am 12. August verkauft.

Doch die meisten Fans, die es am Montagmorgen an den 40 Verkaufsstellen versuchten und stundenlang anstanden, gingen leer aus. An einzelnen Orten konnten ab 10 Uhr gerade einmal vier Kunden ihre Karten kaufen. Danach kam bereits die Meldung: ausverkauft.



Dabei standen die Fans teilweise seit halb zwei in der Nacht an. Manche hatten sich noch in der Warteschlange stehend online ihre Karten gesichert.