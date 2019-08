Der Verein habe darüber hinaus mehrere Auflagen bekommen. So soll eine hauptamtliche Stelle eines/einer Beauftragten für Vielfalt und Toleranz für mindestens zwei Jahre besetzt werden. Energie Cottbus hatte in diesem Jahr so eine Stelle bereits besetzt. Derjenige war aber "aus persönlichen Gründen" wieder abgesprungen .

Präsident Werner Fahle bittet die Fans um Unterstützung. Sie sollten sich so verhalten, dass es bei aller Emotionalität zu keinen Ausschreitungen und damit zu keinen Strafen für den Verein kommt. "Ein jeder muss spätestens jetzt begreifen, dass diese fortwährenden Strafen den Verein so schwer belasten, dass das Geld am Ende an dringend notwendigen Stellen fehlt."