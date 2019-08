Seit Sonntagabend sind die Spieler des FC Bayern München in Cottbus. Der deutsche Rekordmeister tritt am Abend gegen Regionalligist Energie Cottbus an. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Beim Vormittagstraining versuchten Fans vergeblich, in Kontakt zu kommen.

Die Meldung sickerte schon am Sonntagabend durch: Der Rekordmeister FC Bayern München will am Montag ein leichtes Training in Cottbus absolvieren. Der FCB ist dem FC Energie Cottbus als erster Gegner in der diesjährigen Runde um den DFB-Pokal zugelost worden. Das Spiel am Montagabend (20.45 Uhr) wird live im Ersten übertragen.

Den Bayern-Stars ganz nah zu kommen, darauf hoffen am Montag etwa 50 Fans. Sie warten geduldig am Rande eines Sportplatzes im Cottbuser Süden. Die Mannschaft lässt sich Zeit, gegen 11 Uhr rollt der Bayern-Bus im Schrittempo an.

Vorbei an den wartenden Zuschauern. Unter ihnen Schüler und Rentner, Schichtarbeiter, Frauen und Männer. Manche von ihnen sind sowohl Bayern- als auch Energieanhänger.