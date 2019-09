Das Bergbauunternehmen Leag bleibt Sponsor des FC Energie Cottbus. Mittwochmittag ist im Stadion der Freundschaft ein entsprechender Vertrag unterzeichnet worden - und das, obwohl es "zweifelsohne [...] für Energie Cottbus wie auch für die Leag schon leichtere Zeiten" gab, betonte das Unternehmen anschließend in einer Mitteilung. Energie Cottbus war in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen und spielt nun wieder in der Fußball-Regionalliga Nordost.

"Ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Betriebsversammlung nach Schwarze Pumpe", sagt Leag-Personalvorstand Jörg Waniek dem rbb. "Da geht es wirklich um die Zukunft der Kollegen aus Jänschwalde, wie wir sie zwischenzeitlich in anderen Tagebauen unterkriegen." Die Leag habe sich überlegt, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt sei, so einen Vertrag zu unterschreiben - und für sich mit "Ja" geantwortet. "Genau das, was wir im Unternehmen gerade erleben, ist ein unglaublicher Zusammenhalt." Man stehe auch schwierige Situationen durch. "Und genau das ist es, was wir mit dem FCE machen. Wir haben eine schwierige Situation nach dem Abstieg."

Der Sponsorenvertrag der Leag gilt bis zum Ende der Saison. Über die Höhe wurden keine Angaben gemacht. Cottbus dürfte aber nach rbb-Informationen eine sechsstellige Summe erhalten.