privat Audio: Antenne Brandenburg | 14.11.2019 | Jasmin Schomber | Bild: privat

50 Jahre Radsport beim SC/RSC Cottbus - "Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab"

15.11.19 | 13:56 Uhr

Olympiasieger, Weltmeister, Spartakiadegewinner. Der Radsport in Cottbus hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten in der Welt einen Fußabdruck hinterlassen. Alles begann im Herbst 1969 mit ein paar jungen Talenten. Am Freitag feiert die Radsportschmiede 50. Geburtstag im Cottbuser Stadthaus - an dem Ort, an dem die Cottbuser Radsportgeschichte begonnen hat.

Christian Taubert bei der Auszeichnung als „Sportler des Bezirkes Cottbus 1968“ mit Heinz Florian Oertel | Bild: privat

Aus Konkurrenten wurden Teamplayer

15 junge Radsportler waren es, die 1969 in das Internat (das heutige Stadthaus) der neu gegründeten Sparte des Sportclubs Cottbus (SC Cottbus) einzogen. Einer von ihnen war Christian Taubert aus Lübben. "Ich weiß, dass wir in ein monströses Gebäude kamen, wir wurden vom Sportklubdirektor empfangen und sind dann bis unters Dach hoch gegangen, wo wir in Vierbettzimmern geschlafen haben." Sie kannten sich bereits von Wettkämpfen, kamen alle aus der Region - unter anderem aus Annahütte, Calau, Senftenberg oder Lübben. Aus Konkurrenten wurden nun Teamkameraden, die hart trainierten.

Die ersten Jahre waren für Taubert prägend. "In Cottbus gab es eine Radrennbahn, die war ungefähr so steil wie eine Landstraße." Erst Jahre später wurde eine "ordentliche Radrennbahn" gebaut. Trotzdem habe es in Cottbus pausenlos Wettkämpfe gegeben, und Erfolge. Schon damals sei er überzeugt gewesen, dass bei diesem Verein etwas Großes entstehe, sagt Taubert. "Es fing dann an, dass Meistertitel auf Republikebene am SC Cottbus nie vorbei gingen. Wir haben alles gewonnen, was es im Nachwuchsbereich zu gewinnen gab." Taubert selbst gewann mehrere Medaillien bei der DDR-Kinder- und Jugendspartakiade 1970, bereits zwei Jahre zuvor hatte er Gold in der Schülerklasse A geholt. Im Jahr 1972 beendete ein folgenschwerer Unfall die Radsportkarriere des damals 17-Jährigen.



Lothar Thoms 1980 im 1000-m-Zeitfahren bei den Olympischen Spielen in Moskau | Bild: dpa

Hartes Training für den Nachwuchs

Zu den großen Erfolgen des SC gehört Lothar Thoms' Olympia-Sieg in Moskau 1980. "Durchs Ziel mit einer fantastischen Zeit: mit 1:02,955 min - das ist noch nie ein Fahrer auf der Welt gefahren", berichtete damals euphorisch der Radioreporter bei der Live-Übertragung. Die kleine Stadt im Osten war kaum noch wegzudenken, wenn es um Radsport geht. Das Training sei hart und durchdacht gewesen, erinnert sich Christian Taubert. "Wenn einem das Radrennen wie eine Spazierfahrt vorkommt, dann hat man eigentlich richtig trainiert." Selbst im Winter seien sie als 14- bis 16-Jährige bis zu 200 Kilometer gefahren. "Da hat einem natürlich der Hinter mal wehgetan", so Teubert.

Siegerehrung DM 2009 ab 2.v.li.: Die Deutschen Meister Olaf Pollack (Punktefahren), Maximilian Levy (Keirin / beide RSC Cottbus), Joachim Eilers (1000 m / Chemnitzer PSV), Miriam Welte (Keirin / RC Kaiserslautern) | Bild: imago