Der FC Energie Cottbus will Trainer Claus-Dieter Wollitz offenbar langfristig an sich binden. "Ich habe ein Angebot vorliegen und werde in den nächsten Wochen entscheiden. Mir ist es wichtig, eine sportliche Perspektive zu haben", so Wollitz am Donnerstag,

Wollitz führt die Cottbuser Mannschaft bereits zum zweiten Mal. Zwischen 2009 und 2011 war er bereits Trainer, 2016 kam er zurück nach Cottbus. Aktuell liegt der FC Energie auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost.