Der 32-jährige Cottbuser belegte am Donnerstag in seinem Lauf nur den letzten Platz und musste damit schon früh die Hoffnungen auf eine Medaille aufgeben. Als einziger deutscher Fahrer schaffte es Stefan Bötticher aus Chemnitz ins Finale und belegte dort Rang fünf.

Der ehemalige Weltmeister Maximilian Levy ist bei der Bahnrad-WM in Berlin in seiner Spezialdisziplin Keirin bereits im Hoffnungslauf ausgeschieden.

Emma Hinze steuert nach dem Gold zum Auftakt im Teamsprint dagegen auf ihre zweite Medaille zu. Die Cottbuserin zog am Abend durch zwei glatte Siege gegen Laurine van Riessen aus den Niederlanden ins Sprint-Halbfinale ein. Dort bekommt sie es am Freitag mit der Kanadierin Kelsey Mitchell zu tun, die gegen Lea Sophie Friedrich aus Dassow zweimal knapp gewann.

Wie verwandelt präsentierte sich der Frauen-Vierer mit Lisa Brennauer (Durach), Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Klein (Saarbrücken) und Gudrun Stock (München). Der deutsche Rekord und die beste Zeit in der ersten Runde hätten eigentlich zum Finale gereicht, doch aufgrund des siebten Platzes in der Qualifikation am Vortag war nur noch das kleine Finale möglich. Dort reichte eine Zeit von 4:12,964 Minuten zu Bronze. "Wir haben gestern ein paar Fehler gemacht. Es war ein wenig der Wurm drin. Vielleicht haben wir den kleinen Arschtritt gebraucht, um so etwas hinzulegen", sagte Brennauer. Gold ging an das US-Team vor Großbritannien.