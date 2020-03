Die dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze ist am Dienstagmittag in der Lausitzer Sportschule in Cottbus feierlich empfangen worden. "Es gab das Wunder von Bern - Emma ist das Wunder von Berlin", sagte Schulleiter Wolfgang Neubert bei der Begrüßung.

Zahlreiche Schüler, darunter viele Radsportler, standen für die 22-Jährige Spalier und spendeten lang anhaltenden Applaus. "Das ist eigentlich genauso unglaublich, wie die WM-Titel", sagte Hinze. Mit so einem riesigen Empfang habe sie nicht gerechnet. "Dass jetzt hier die ganzen Leute, die man kennt, einen so beglückwünschen und das auch würdigen, ist superschön."