Der ehemalige Bundesligist verliere laut des "Bild"-Berichts circa 70.000 Euro Ticket-Einnahmen pro Heimspiel. Energie Cottbus hat als Tabellendritter mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Altglienicke noch neun ausstehende Partien, in denen die Lausitzer fünf Mal als Gastgeber auftreten. Damit würde sich die Gesamtsumme der Verluste auf 350.000 Euro belaufen. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat die Saison in der Regionalliga wegen der Corona-Pandemie derzeit bis auf Weiteres unterbrochen.

Der Vereinspräsident des FC Energie Cottbus, Matthias Auth, hat sich aus wirtschaftlichen Gründen für einen vorzeitigen Abbruch der Saison in der Fußball-Regionalliga ausgesprochen. "Einen Abbruch könnten wir unter Schmerzen abfedern. Wirtschaftlich wäre es günstiger als Geisterspiele", sagte der 52-Jährige der "Bild"-Zeitung am Montag. Aus sportlicher Sicht plädiert Auth für eine Fortführung der Saison zu einem späteren Zeitpunkt.

Die gesamte Liga hat sich geschlossen gegen Geisterspiele entschieden. Darauf haben sich die Vereine, unter anderem auch der FC Energie Cottbus, am Wochenende verständigt. Spiele ohne Zuschauer seien wirtschaftlich nicht machbar, so der Tenor. "Keiner will unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Saison beenden, das ist eine klare Aussage der Vereine", sagte NOFV-Präsident Erwin Bugar am Sonntag im MDR.

Erst wenn die Corona-Krise vorbei ist, soll wieder Fußball gespielt werden. Das könnte dazu führen, dass die aktuelle Saison bis August verlängert werden muss. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat dafür die rechtlichen Weichen gestellt. Auch die Laufzeit von Spielerverträgen, die üblicherweise bis Ende Juni datiert sind, sind davon betroffen.

Ein Datum, an dem der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden soll, gibt es noch nicht. Mindestens zwei Wochen vorher soll es eine Mitteilung an die Vereine geben.