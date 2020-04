Im Moment hänge der ganze Radsportbetrieb in einer "Schwebeposition", erklärt der Zeitfahrspezialist Martin. Die Teams wüssten nicht, wie sie wirtschaftlich aus der Krise herauskommen. Es sei jetzt "nicht die Zeit für übereilte Entscheidungen", so der Jumbo-Visma-Fahrer.



Martin hatte vor der Corona-Pause darüber nachgedacht, seine Laufbahn nach diesem Jahr zu beenden. Bis wann er nun eine Entscheidung treffen will, ließ er in dem FAZ-Interview offen. "Aber es wird der Tag kommen, an dem das Team Planungssicherheit benötigt", sagt Martin.

Im Moment sind alle World-Tour-Rennen bis August ausgesetzt. Danach sollen nach aktueller Planung die Tour de France, der Giro d'Italia und Vuelta sowie fünf Frühjahrsklassiker im Herbst ausgetragen werden.