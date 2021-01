Fußball-Regionalligist Energie Cottbus beendet das Training "im Home-Office". Am 25. Januar soll das Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden, hat der Verein auf seiner Internetseite bekanntgegeben [fcenergie.de] .

Die Entscheidung, "zumindest zu Teilen" wieder gemeinsam zu trainieren, hätten die Verantwortlichen des Vereins gemeinsam mit Cheftrainer Dirk Lottner und Teilen der Mannschaft um Kapitän Jan Koch abgestimmt.

Bevor das Team aber zusammenkommt, reisen die Spieler gestaffelt an und werden auf Corona getestet. Sie werden sich "ab dem 24. Januar 2021 entsprechenden Covid19-Tests unterziehen, ehe am 25. Januar erstmals dosiert und reduziert das Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden soll", heißt es in der Mitteilung. Seit knapp zwei Monaten haben die Spieler nur für sich allein trainiert.



Spieler, Trainer- und das Funktionsteam sowie die Vereinsmitarbeiter bleiben bis 14. Februar in Kurzarbeit. Energie hofft, dass ab März wieder Punktspiele möglich sind. Die Entscheidung darüber will der Fußballverband Ende Januar treffen.