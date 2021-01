Eine der acht Stationen ist der "Dekra Lausitzring" in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz).

Die reformierte Deutsche-Tourenwagen-Masters (DTM) startet Mitte des Jahres in die neue Saison. Der Auftakt der Rennserie, bei der zum ersten Mal GT3-Autos eingesetzt werden, ist vom 18. bis 20. Juni geplant, wie die DTM am Freitag auf ihrer Homepage bekanntgab [dtm.com].

Insgesamt finden vier Rennwochenenden auf deutschen Strecken statt. Neben dem Lausitzring sind der Norisring, der Nürburgring und der Hockenheimring dabei - auf letzterem findet das Finale statt. Für die Rennen in Brandenburg ist das Wochenende vom 23. bis 25. Juli 2021 vorgesehen.

Die ersten Sieger der neuen Saison sollen im Königlichen Park von Monza in Italien ermittelt werden. Das letzte Rennen soll am 3. Oktober starten. "Die DTM bietet für die neue Saison eine interessante Mischung anspruchsvoller Rennstrecken mit klangvollen Namen", wird Frederic Elsner, Direktor Event der DTM-Dachorganisation ITR, in der Mitteilung zitiert.