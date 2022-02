Aktuelles zur Regionalbahn

Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg ist stark beeinträchtigt (Unwetter/Sturm) Aufgrund von Unwetterschäden kommt es aktuell bundesweit mit Schwerpunkt in der Nordhälfte Deutschlands zu Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr. In Berlin und Brandenburg sind derzeit fast alle Linien betroffen - Besonders betroffen ist die Linie RB24 zwischen Calau und Senftenberg (bis vsl. Samstag). - Ersatzverkehre mit Bussen können derzeit leider nicht angeboten werden.