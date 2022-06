Der langjährige Trainer von Energie Cottbus, Eduard Geyer, hat am Wochenende ein ungewöhnliches Freundschaftsspiel verloren. Mit einer Stadtauswahl aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) war Geyer gegen ein Team des Vatikan in Rom angetreten. Die Geyer-Auswahl verlor das Spiel mit 4:5.

"Ich habe mich in der ersten Halbzeit aufgeregt, über den Schiedsrichter", erklärte Geyer am Montag. "Ich hätte nie gedacht, dass uns die Katholiken so hintergehen", so Geyer lachend. Ganz überraschend kam die Niederlage dann doch nicht, immerhin hatte Geyers Team ein Duchschnittsalter von 45 - der Gegner von 25.

Neben der Niederlage musste das Team rund um Eduard Geyer einen weiteren Dämpfer verkraften. Bei der Rückkehr aus Rom war das Flugzeug verspätet in München angekommen. Weil die Abfertigung chaotisch verlief, verpassten Spieler und Trainer den Anschlussflug. Nach Hause ging es deshalb mit dem Taxi.

Doch Geyer ließ sich nach eigenen Angaben den Spaß an seinem Trainer-Comeback nicht verderben - auch, wenn der Papst nicht persönlich zum Spiel erschienen war. "Ich habe das gemerkt im Vatikan, es kribbelt schon", so der 77-Jährige. Nun hofft er auf eine mögliche Revanche in einem oder zwei Jahren.