Das Team erreichte damit erstmals das Halbfinale des Turniers. Alle drei Tore schoss Christian Rinza von der SG Frischauf Briesen (Spree-Neiße). In Briesen gab es zudem ein Public Viewing, etwa 80 Fans aus der Lausitz waren beim Spiel in Kärnten dabei.

Bei der Europameisterschaft der nationalen Minderheiten, Europeada, in Kärnten hat die sorbische Mannschaft aus der Lausitz das Halbfinale erreicht. Im Virtelfinale besiegte das Team die Minderheit der Kroaten in Serbien mit 3:1.

Im Halbfinale am Freitag spielt das Team nun gegen die Auswahl der Slowenen in Kärnten, also gegen die Gastgeber. 2012 erreichten diese bei der Europeada einen vierten, vier Jahre später sogar den dritten Platz.

Anstoß für das Halbfinale ist am Freitag um 17 Uhr. Der MDR überträgt das Spiel im Internet. In Briesen und an anderen Orten in der Oberlausitz sind dafür erneut Public Viewings geplant.



Die "serbske mustwo", die sorbische Mannschaft, trainiert in dieser Zusammensetzung erst seit 2020. Zuvor gab es bei der Europeada lediglich eine obersorbische Auswahl. Nun spielen 10 niedersorbische Spieler mit im Team, auch Teammanager und Trainer stammen aus der Niederlausitz.