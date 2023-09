Das American-Football-Team Cottbus Crayfish ist vorzeitig Meister der Regionalliga Ost und spielt damit in der kommenden Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Die Mannschaft konnte sich am Sonntag mit 50:41 gegen die Spandau Bulldogs aus Berlin durchsetzen. Den Crayfish ist damit einen Spieltag vor Saisonende der Aufstieg in die German Football League 2 nicht mehr zu nehmen.

Die Cottbus Crayfish existieren seit mittlerweile 30 Jahren. Zum letzten Spieltag gegen die Berlin Thunderbirds am Samstag ist deshalb eine große Jubiläumsfeier geplant - dort kann dann auch der bereits sichere Aufstieg gefeiert werden.

In der Saison 2011 gelang den Crayfish schon einmal der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. 2012 schlossen sie die Saison in der GFL als Zweiter, punktgleich mit dem Erstplatzierten ab. In der Folgesaison stieg das Team allerdings wieder ab.