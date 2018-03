Brandenburg will neue Grenzwerte für Eisen und Sulfat

An manchen Stellen der Spree verfärbt zu viel Eisen das Wasser, manche Fließe sind eine einzige braune Brühe. Auch erhöhte Sulfat-Salzwerte sind ein Problem. Brandenburg will nun neue Grenzwerte festlegen. Den Grünen geht das viel zu langsam. Von Dirk Schneider

Lausitzer Flüsse haben zu viel Eisen und Sulfat. Die braune Spree wieder in den Griff zu bekommen, sagen Experten, ist eine Jahrhundertaufgabe. Und genau darüber hat am Donnerstag der Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg in Cottbus diskutiert.

Als ein Grund für die an bestimmten Stellen erhöhten Werte von Sulfat-Salzen und Eisengehalt gilt der Bergbau. In stillgelegten Braunkohle-Gruben mischen sich das dort freigelegte Sulfat und Eisen mit dem zurückkehrenden Grundwasser und das Ganze gelangt in Gewässer. Auch der aktive Tagebau spielt eine Rolle.

Kurzfristige Lösungen werden bereits seit einigen Jahren praktiziert. Dazu gehört vor allem der Einsatz von Kalk. Er bindet das im Wasser, so dass es schließlich ausgebaggert werden kann. Zudem werden Filterbrunnen gebohrt um Eisenhydroxid von den Flüssen fernzuhalten. Messungen haben inzwischen deutlich weniger Eisen und Sulfat in der Spree attestiert. Weniger ja, aber immer noch zu viel sagen Kritiker.