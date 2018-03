dpa/Jan Woitas Audio: Inforadio | 08.03.3018 | Anja Kabisch

Forum von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft* - Bergbausanierer soll Lausitzer Strukturwandel managen

08.03.18 | 18:12 Uhr

Es ist eine gigantische Aufgabe für die nächsten Jahre und es gilt, jede Menge Geld zu verwalten: Den Strukturwandel in der Lausitz soll die Lausitzer- und Mitteldeutsche Verwaltungsgesellschaft (LMBV) als Projektträger anführen. Diesen Vorschlag hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag beim "Forum Lausitz", einem Treffen von Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunalpolitik, in Weißwasser gemacht.

Es gehe um eine Milliarde Euro in den nächsten Jahren, aber eigentlich um eine Aufgabe für die nächsten 30 Jahre, die eine Generation beschäftigen werde, erläuterte Kretschmer. Deshalb wolle er, dass diese Aufgabe eine bundeseigene Gesellschaft übernimmt. Der LMBV würde er vertrauen, weil ihr Personal hier lebe und selbst vom Strukturwandel betroffen sei.

Für seine Idee hat Kretschmer nach eigenen Angaben bereits Verbündete gewonnen: In den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag habe man darüber mit Brandenburg und Sachsen-Anhalt gesprochen und sei auf offene Ohren gestoßen.

Brandenburger Staatskanzlei zurückhaltend

Der Chef der Brandenburger Staatskanzlei Thomas Kralinski äußerte sich auf rbb-Nachfrage allerdings zurückhaltend: Man müsse auf die Details schauen. Die LMBV habe sicher Erfahrung bei Infrastrukturprojekten. Im Strukturwandel gehe es aber auch um Wissenschaft, Tourismus und Kultur. Das sei nicht die Kernaufgabe der LMBV.

In Weißwasser gab es am Donnerstag aber auch Zustimmung: Der Geschäftsführer der "Innovationsregion Lausitz" und damit der Vertreter der regionalen Wirtschaft und der BTU Cottbus-Senftenberg, Hans Rüdiger Lange, sieht die LMBV für die Organisation als geeignet an. Allerdings müsse die Wirtschaft beteiligt werden, ansonsten sei es Planwirtschaft.

Die LMBV äußert sich mit Hinweis auf ihren Eigentümer Bund zu dem Vorschlag bisher nicht.

Braunkohleförderung umstritten