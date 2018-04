Spargel droht in der Erde zu versauern

Die Spargelsaison hat begonnen. Doch in manchen Betrieben läuft die Ernte nur auf Sparflamme: Es gibt zu wenige Erntehelfer. Und auch die Nähe zu Polen mit seinen niedrigeren Wochenmarktpreisen macht Bauern wie Gerad Kaltschmidt zu schaffen. Von Holger Keßler

Die Spargelsaison hat begonnen. Durch das warme Wetter schießt das Gemüse in diesen Tagen regelrecht aus der Erde. Doch beim Spargelhof Kaltschmidt im südbrandenburgischen Preschen etwa drohen die Stangen dieses Jahr in der Erde zu vergammeln.

Fast ein Dutzend Erntehelfer fehlen Gerald Kaltschmidt, um seine Felder abernten zu können. Die körperlich schwere Arbeit beim Spargelstechen schreckt mittlerweile auch Saisonkräfte aus Polen ab, sagt Kaltschmidt. Die Arbeiter, die jahrelang nach der Wende in allen ostdeutschen Spargelanbaugebieten das Rückgrad der Erntehelfer waren, finden längst in anderen Branchen lukrativere Beschäftigungen. Und auch in Polen sind die Löhne spürbar gestiegen.

Unter den Spargelbauern ist ein scharfer Konkurrenzkampf ausgebrochen: Sie versuchen sich mit höheren Löhnen sogar gegenseitig die Spargelstecher abzuluchsen.