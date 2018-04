Zuerst hatte das "Handelsblatt" [ externer Link ] unter Berufung auf das Medienunternehmen Bloomberg am Dienstag über die möglichen Verkaufspläne berichtet.

Der Betreiber des Ferienresorts Tropical Islands, Tanjong aus Malaysia, denkt über einen Verkauf nach. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin dem rbb. Allerdings sei der Komplettverkauf nur eine Option unter mehreren. Seit einigen Wochen laufen demnach Gespräche mit möglichen Interessenten, die Geld in das Unternehmen stecken wollen - oder es vielleicht auch ganz kaufen wollen.

Grund für die Gespräche mit den Interessenten seien geplante Investitionen in den kommenden fünf Jahren im Umfang von 300 Millionen Euro. So sollen unter anderem mehr Übernachtungsmöglichkeiten entstehen, der Rutschenturm soll erneuert werden und Möglichkeiten zum Surfen sind geplant. Für die Finanzierung seien externe Geldgeber eine Option, so die Sprecherin.



Es könne aber auch sein, dass sich der malaysische Hauptinvestor Tanjong komplett zurückzieht und seine Anteile verkauft. Ob der Hintergrund dafür ist, dass er sich unter Umständen in Indien mit Mobilfunkgeschäften übernommen hat, kommentierte die Unternehmenssprecherin am Mittwoch nicht.