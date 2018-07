rbb/Anja Kabisch Audio: Antenne Brandenburg | 30.07.2018 | Anja Kabisch | Bild: rbb/Anja Kabisch

Strukturwandel | Lausitzrunde tagt - Zweites Leben für Kohlekraftwerke - dank Wasserstoff?

30.07.18 | 17:25 Uhr

Was kommt, wenn die Kohle geht? Wasserstoffspeicher-Kraftwerke, antworten Forscher der BTU Cottbus-Senftenberg. Sie haben ihre Idee am Montag bei einem Treffen der Lausitzrunde vorgestellt. Von Anja Kabisch



Die Braunkohleverstromung wird enden, das ist sicher. Bei den Nachnutzungsmöglichkeiten für die Lausitzer Kraftwerke kommt nach Vorstellung der BTU Cottbus-Senftenberg Wasserstoff ins Spiel. Und erneuerbare Energien.

"Power to Gas" heißt das Verfahren, das an der BTU Cottbus Senftenberg in einem Wasserstoffzentrum bereits praktiziert wird. Professor Hans Joachim Krautz hat es am Montag bei einem Treffen der Lausitzrunde in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) vorgestellt - einem Netzwerk aus Kommunen in Brandenburg und Sachsen. Es setzt sich dafür ein, dass der Region durch die Energiewende ein Strukturbruch erspart bleibt. In Senftenberg hat die Runde über die Möglichkeiten und Vorraussetzungen des "Power to Gas"-Verfahrens diskutiert.

Zukunftstechnologie - die schon bald genutzt werden könnte

Das Verfahren basiert auf Elektrolyse: An sonnenreichen Tagen wird viel Sonnenenergie produziert - oft mehr, als gerade gebraucht wird. Die überschüssige Energie würden die umgerüsteten Kraftwerke dann aus dem Netz nehmen und durch Elektrolyse unter anderem in Wasserstoff umwandeln. Dieser Wasserstoff kann anschließend als Energieträger zum Beispiel für Wärme und Busse genutzt werden. Ein Vertreter von Cottbusverkehr war bei dem Treffen am Montag auch dabei. Er kündigte an, dass das Unternehmen so einen Bus einsetzen möchte. Und der könnte auch schon fahren, sagt Hans Joachim Krautz. "Wir könnten einen Bus an der BTU Cottbus-Senftenberg betanken, das haben wir durchkalkuliert." Allerdings sei das zunächst auf einen Bus beschränkt, "mehr gibt unsere Elektrolyseanlage nicht her", so Krautz. Bei größeren Mengen müsse man auf andere Konzepte zurückgreifen. "Das Konzept, das mit dem Referenzkraftwerk Lausitz diskutiert wird, ist eine Wasserstofferzeugung in einem industriellen Maßstab in Schwarze Pumpe zu platzieren." Dann könnten Wasserstofftankstellen beliefert werden.

Vielleicht eine Säule beim Lausitzer Strukturwandel

Die Idee könnte im Strukturwandel ein Baustein sein, ist allerdings nicht bahnbrechend neu. Im Rheinland, das mit seinem Revier genau wie die Lausitz vor einem Wandel steht, gibt es schon ein Projekt. Dadurch könnte es bei den neuen Technologien einen Wettbewerb der Regionen geben. Die Lausitzrunde will die Ergebnisse ihrer Sitzung vom Montag in die Arbeit der Kohlekommission des Bundes einfließen lassen.



Kohle-Ausstiegsdatum bis Jahresende

Die Bundesregierung hatte die Kohlekommission mit dem offiziellen Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" Anfang Juni eingesetzt. Sie soll bis zum Jahresende einen Plan für den Strukturwandel in den Kohlerevieren vorlegen. Dabei geht es unter anderem um Strukturhilfen und ein Ausstiegsdatum aus der Kohleverstromung. In der Lausitz hängen rund 15.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze an der Kohle.