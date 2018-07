Keine Anwohnerproteste in Beyern

Ob Haßleben in der Uckermark oder Tornitz in der Lausitz - wann immer in Brandenburg Schweinemastanlagen gebaut oder erweitert werden sollen, hagelt es Proteste von Anwohnern und Tierschützern. Wenn eine neue Anlage für 2.400 Schweine völlig geräuschlos entsteht und die Nachbarn sogar stolz darauf sind, dann lässt das aufhorchen.

So geschehen in Beyern (Elbe-Elster). Hier hat am Donnerstag die Agrargenossenschaft zum Tag der offenen Tür im neu gebauten Schweinestall eingeladen.