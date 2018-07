So eine rasante Gurkenernte hat Andreas Traube vom Spreewaldverein noch nicht erlebt. "Wir sind bange, dass wir zum traditionellen Gurkentag im am 11./12.August keine Gurkenernte mehr haben", so Traube.

Der nahezu nahtlose Übergang vom Winter in den Frühsommer hat in diesem Jahr zunächst zu einem zeitigen Erntestart geführt. Teilweise waren im Spreewald die Erntemaschinen, die so genannten Gurkenflieger, schon Ende Mai unterwegs. Was dann folgte, war eine kurze und starke Saison, so der Sprecher des Spreewaldvereins, der 19 Anbau- und Verarbeitungsbetriebe in der Region vertritt.