Die Bundespolitiker geben sich gerade in der Lausitz die Klinke in die Hand. Raus aus Berlin - mit den Leuten vor Ort über deren Probleme und Hoffnungen reden: Das scheint angesichts des Strukturwandels die Devise zu sein. Nun war Finanzminister Olaf Scholz da. Von Anne Holzschuh.

Schweißen, Gewinde fräsen, Schaltkreise bauen: Dabei schauen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) an diesem Freitag den Azubis im Kraftwerk Jänschwalde zu. Deutschlands Finanzchef ist auf Einladung der Staatskanzlei in der Lausitz gekommen und reiht sich damit in die Riege von Bundespolitikern ein, die in diesen Tagen zur Stippvisite ins Revier kommen.

Elisabeth Raake, Industriemechanikerin im zweiten Lehrjahr hat angesichts des bevorstehenden Strukturwandels eine klare Botschaft an die Politiker. Sie möchte auch in Zukunft in der Region bleiben und hier einen sicheren Arbeitsplatz haben. Sie wünscht sich, dass es "noch eine Weile geht mit der Kohle".