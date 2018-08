Demnach liegt das durchschnittliche Brutto-Monatsgehalt in dem südbrandenburgen Kreis bei 2.215 Euro - nur in Vorpommern-Rügen, dem Erzgebirgskreis (Sachsen) und Görlitz ist es noch geringer. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 3.209 Euro. Spitzenreiter ist das bayerische Ingolstadt. Verglichen mit dem Elbe-Elster-Kreis erhalten die Menschen in Ingolstadt mit monatlich 4.635 Euro mehr als das Doppelte.

Aus der Auswertung der Arbeitsagentur-Zahlen geht hervor, dass es auch rund 30 Jahre nach der Wende noch immer große Gehaltsunterschiede in Deutschland gibt. So liegt der monatliche Lohn in Westdeutschland bei 3.339 Euro, in Ostdeutschland bei 2.600 Euro (Brandenburg 2.493 Euro, Berlin 3.126 Euro). Schlusslicht der Länder ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2391 Euro, knapp davor liegen Thüringen (2459 Euro) und Sachsen (2479 Euro).

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion Sabine Zimmermann kritisierte, es sei "beschämend, dass Ostdeutschland flächendeckend von niedrigen Löhnen gekennzeichnet ist". Aber auch im Westen gebe es finanziell abgehängte Regionen. Zimmermann fordert einen Mindestlohn von zwölf Euro. Außerdem müssten Tarifverträge und Tarifbindung gestärkt werden und Niedriglohnbeschäftigung wie Leiharbeit abgeschafft werden.