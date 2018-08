Brandenburger Bauern in Sorge

Es ist einfach zu trocken - das bekommen nun auch die Brandenburger Zuckerrüben-Bauern zu spüren: Brandenburgs einzige Zuckerfabrik in Brottewitz (Elbe-Elster) rechnet in diesem Jahr mit Rübenernte deutlich unter dem üblichen Schnitt. Besonders die Anbaubetriebe in Brandenburg reißen den Durchschnitt herunter.

Durch den Regenmangel in diesem Sommer liege der Ertrag in den Betrieben von Mühlberg bis Goßmar und Frankena teilweise ein Viertel unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre, sagte Erik Fleischer von der Rohstoffabteilung rbb|24. Das werde auch nicht völlig durch den höheren Zuckergehalt ausgeglichen, den die Rüben in diesem Jahr haben.

Die Kampagne, also die Verarbeitungszeit der Zuckerrüben, wird laut Fleischer am 20. September starten und in diesem Jahr nur gut 100 Tage dauern. Bis dahin hoffen die Bauern und Verarbeiter noch auf Regen, damit die Rüben wachsen und die Roder ohne Verluste auf den Feldern arbeiten können.