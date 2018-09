Angesichts der Debatte um den Ausstieg aus der Kohleverstromung hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) einen stärkeren Fokus auf die Wärmedämmung gefordert. "Die Energiewende ist mehr als eine Stromwende", sagte Gerber am Montag beim 20. Brandenburger Energietag in Cottbus, an der BTU. An der Cottbuser Universität berieten Vetreter aus Forschung, Wirtschaft und Politik, wo Energie und Wärme eingespart oder gespeichert werden können.

"Der Wärmebedarf von Wohngebäuden, Büroimmobilien und Industriebetrieben ist enorm - und deswegen ist auch das Einsparpotenzial enorm", sagte Gerber. Mehr als die Hälfte des

Energieverbrauchs in Deutschland entfalle auf Wärmeanwendungen, die Stromnutzung mache nur ein Fünftel aus.

Beim Thema Wärmegewinnung blickt Wirtschaftsminister Albrecht Gerber in Richtung Märkischen Sand: Er setzt auf Geothermie - also Erdwärme -, statt Öl- oder Gasheizung: "Geothermie ist im Kern überall nutzbar. Sie müssen ein Loch in den Boden bohren."

Es ist eine von mehreren Ideen zur Wärmegewinnung auf der Fachtagung in Cottbus. Eine weitere: Wärme, die in Industrie und Landwirtschaft entsteht, solle besser genutzt werden, zum Beispiel per Anschluss an bestehende Fernwärmeleitungen.