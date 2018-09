Erstmals ist die Lausitz vom Energiewirtschaftsgesetz betroffen: Am Sonntag ist der erste Block im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Südbrandenburg abgeschaltet worden. Tausende protestierten gegen den damit verbundenen Stellenabbau.

Im Braunkohle-Kraftwerk Jänschwalde in Südbrandenburg ist am Sonntag einer der insgesamt sechs Kraftwerksblöcke für den Klimaschutz vom Netz genommen worden. Block F werde zunächst in Reserve gehalten und vier Jahre später stillgelegt, sagte der Sprecher des Kraftwerksbetreibers LEAG, Thoralf Schirmer, rbb|24.

Es ist das erste Mal, dass die Lausitz von der Regelung im Energiewirtschaftsgesetz betroffen ist. Ziel der Sicherheitsbereitschaft und der Stilllegung ist es, den die Kohlendioxid-Emissionen bei der Stromversorgung in Deutschland zu verringern. In einem Jahr soll ein weiterer Block folgen: Block E.