Die Kohlekommission hat sich noch nicht auf ein Ausstiegsdatum aus der Braunkohle-Verstromung verständigt. Die Bedenken seien ausgeräumt, dass an der Kommission vorbei über ein Datum für den Kohleausstieg verhandelt werde, sagte die Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herntier, am Mittwoch dem rbb.

Sie kritisierte zugleich, dass der Kommissionsvorsitzende Ronald Pofalla am Wochenende konkrete Jahreszahlen genannt hatte. Sie selbst maße sich nicht an, jetzt schon ein Datum zu nennen, betonte Herntier. Außerdem habe die Kommission überhaupt noch nicht über ein Ausstiegsdatum diskutiert. Es bleibe dabei, dass zunächst über den Strukturwandel in den betroffenen Regionen und erst dann über Szenarien für den Ausstieg aus der Kohle-Verstromung beraten werde.

Ähnlich hatte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bereits am Sonntag im rbb geäußert. Er halte die Diskussion über einen raschen Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung für verfrüht, sagte er. Die Kohlekommission habe den Sinn, erst Perspektiven zu schaffen und in den Regionen zu zeigen, welche Arbeitsplätze entstehen könnten. Erst wenn diese Arbeitsplätze entstanden sind, könne die Diskussion über ein Ausstiegsdatum geführt werden, so Woidke. Jetzt schon mit irgendwelchen Daten zu operieren, sei völlig verfehlt.