Sonntag, 17 Uhr, geht Block F im Kraftwerk Jänschwalde vom Netz. Damit wird die Leistung des Kraftwerkes um 500 Megwatt reduziert. Der Block geht in die sogenannte Sicherheitsreserve und soll in vier Jahren endgültig abgeschaltet werden. Von Anja Kabisch

Noch mahlen sie, die zwölf Kohlemühlen des Block F. Rund 13.000 Tonnen Kohle sind es am Tag, die in den beiden Kesseln des Blocks verbrannt werden. Aber in der Blockwarte laufen bereits die Vorbereitungen auf die Abschaltung. Die ersten Kohlebunker sind schon leer gefahren, sagt Blockführer Axel Franz. Der Block geht zum 1. Oktober in die Sicherheitsreserve, bevor er in vier Jahren endgültig stillgelegt werden soll.