Lausitzer Firma repariert Windkraftanlagen - Wenn die Wartungsanlage Rotorblätter hinaufklettern kann

24.09.18 | 17:00 Uhr

Beim hinaufklettern die Schäden überblicken, beim hinunterklettern ausbessern: Mit seiner Idee vom Wartungshäuschen, das direkt an Rotorblätter gehängt wird, erntet Holger Müller anfangs viel Kopfschütteln. Heute steht seine Firma vor dem Durchbruch. Von Anke Blumenthal



Eine geschlossene Wartungskabine, die am Rotorblatt rauf und runter "klettert" - eine völlig übergschnappte Idee, befinden vor knapp 20 Jahren viele Ingenieure, die sich auf Windkrafträder spezialisiert haben. Holger Müller ist heute noch im Gedächtnis, wie sich damals viele schlapplachten. 2002 meldet Müller das erste Patent für seine Idee an. Die Kosten dafür trägt er selbst. Anfangs versucht er Konzepte aus dem Kranbau für seine Zwecke zu verwenden, doch die Materialien sind viel zu schwer. Jahre später hat Müller noch mehr Patente in der Tasche und noch weniger Geld. Parallel dazu entwickelt sich der Windenergiesektor weiter, die Anlagen werden gewaltiger, große Stromkonzerne steigen in den Markt ein. Wer heute Windkraftanlagen betreibt, kaufe auch gleichzeitig den Reparatur-Service, erklärt Müller. Dieser Service soll am liebsten rund um die Uhr sowie bei Wind und Wetter möglich sein.



Start-up erlebt alle Widrigkeiten des Anfangs

Ursprünglich sollte die neue Firma ein Baby des Leichtbauzentrums Sachsen in Dresden sein. Hier sitzt Ole Renner. In Zusammenarbeit mit der TU Dresden bildet er die zukünftige Ingenieurselite aus. Der Leichtbauexperte glaubte an Müllers Idee. Die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens zündet 2014 jedoch nicht recht, denn das sächsische Wirtschaftsministerium friert die Fördermittel für Windenergie ein. Stattdessen gründen beide 50 Kilometer nördlich von Dresden im brandenburgischen Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) ihre Firma Wind Power Systems, kurz WP Systems. Die Regierung in Potsdam erkennt das Potenzial und fördert das Start-up.



Die Essenz ihrer Arbeit lässt sich als Kampf gegen jedes Gramm zuviel zusammenfassen. Die Wartungskabinen sollen möglichst wenig wiegen, damit sie einfach zu transportieren sind und nicht zu viel Zug im Einsatz an den Rotorblättern entwickeln.

Mittlerweile ist die Wartungskabine so groß wie ein Klassenzimmer bei dem Gewicht eines Mittelklassewagens. Der Einsatz soll später wie folgt ablaufen: Die Wartungskabine wird an einem Rotorblatt befestigt, fährt es hinauf und scannt währenddessen die Oberfläche. Werden Schäden festgestellt, werden diese mit einem eigens entwickeltem Spezialkleber beim herunterfahren ausgemerzt. Rotorblätter sollen heute 25 bis 30 Jahre halten. Müller hofft, mit seiner Entwicklung maßgeblich die Lebensdauer zu verlängern.



Übernachten mit Schlafsack in der Fertigungshalle

Mittlerweile konnten Renner und Müller einen Investor überzeugen, der als Mitgesellschafter eingestiegen ist. Dies lässt nachts ruhiger schlafen, sagen beide. Dennoch leidet auch das Familienleben unter der Unternehmerschaft. Der 38-jährige Renner hat drei Kinder, die vergangenen Wochenenden verbrachte er allerdings im Schlafsack in der Fertigungshalle des Unternehmens in Ruhland.Die Gründer sind für 24 top ausgebildete, junge Ingenieure verantwortlich. Die erste Kabine ist mittlerweile schon verkauft. Sie soll in Rumänien zum Einsatz kommen. Vorher wird sie allerdings noch bei der weltgrößten Messe für Windenergie in Hamburg präsentiert, die am Dienstag startet.