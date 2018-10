Armutsbericht - Auswirkungen in Südbrandenburg

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die von ihrem Lohn leben können, geht laut dem aktuellen Armutsbericht zurück. Der Bericht ist am Mittwoch von der Nationalen Armutskonferenz vorgestellt worden. Das Fazit: Deutschlandweit seien die Löhne zu niedrig, zu viele Arbeitsverträge zeitlich befristet und es gebe zu viele Minijobs. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in Südbrandenburg wider.

Kai Noack, stellvertretender Vorsitzender der Tafel Deutschland, beobachtet sie etwa mit Blick auf Cottbus, Spremberg (Spree-Neiße) und Lübben (Dahme-Spreewald). Die Nutzergruppe, die Hilfe von der Tafel benötige, habe sich in den letzten Jahren verändert, sagte er im rbb am Mittwoch. "Waren es früher Sozialhilfeempfänger und Obdachlose, dann ALG 1- und ALG 2-Empfänger, sind es jetzt wirklich viele Menschen, die arbeiten gehen und trotzdem davon nicht leben können"; außerdem "viele alleinerziehende Mütter und Väter und es sind viele Leute momentan, die gearbeitet haben und jetzt in die Altersarmut rutschen".