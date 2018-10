Überraschende Wende beim Call-Center Betreiber Arvato: Die Niederlassung in Cottbus mit knapp 300 Beschäftigten soll nun doch nicht geschlossen, sondern verkauft werden.

Ein Unternehmenssprecher sagte, es gebe Verhandlungen mit dem Call-Center-Betreiber Capita aus Großbritannien. Dieser will möglicherweise neben der Niederlassung in Cottbus auch die Standorte in Magdeburg und Halle übernehmen.