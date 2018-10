Breitbandausbau in Brandenburg

Von schnellem Internet können viele Brandenburger nur träumen. Der Spree-Neiße-Kreis stimmt am Mittwoch nun darüber ab, ob der Landkreis flächendeckend mit Ein-Gigabit-Leitungen versorgt werden soll. Die Bürger des Dorfes Dissen zumindest würden wohl begeistert zustimmen.

Wer in Dissen Internet hat, muss sich mit 2.000 Kilobit pro Sekunde zufriedengeben. Teilweise gibt es gar kein DSL. Anwohner und Gewerbetreibende brauchen viel Geduld - so auch das Heimatmuseum in Dissen: Den Veranstaltungskalender mal schnell zu aktualisieren ist nicht möglich. "Wenn man da Bilder hochlädt, kann man erst Mal 20 Minuten einen Kaffee trinken gehen", meint Melanie Müksch vom Museum. "Manche Tage funktioniert gar nichts. Da kann man ausschalten und sagen: 'Machen wir morgen'."