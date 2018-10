Für über zehn Millionen Euro erweitert die Dekra Automobil GmbH ihr Testzentrum auf dem Lausitzring. In den nächsten Monaten soll ein modernes Abgaslabor für Autos entstehen. Mit dem Bau des Labors reagiert die Prüfgesellschaft auf die hohe Nachfrage an Hersteller-unabhängigen Abgastests. "Die Dekra hat mit dem Thema sehr viel Erfahrung und sich damit einen guten Namen gemacht. Wir werden noch eine ganze Weile mit Verbrennungsmotoren fahren. Deshalb lohnt sich die Investition für uns", sagte Volker Noeske, Leiter des Dekra-Testzentrums auf dem Lausitzring, am Dienstag dem rbb.

Derzeit laufen bereits die Arbeiten am Labor, das neben der Strecke entsteht. "Für das Abgaslabor nutzen wir eine alte Fahrversuchshalle. Die wird bereits entkernt", sagt Noeske.

Investiert wird auf dem Lausitzring auch in den Aufbau eines Hochleistungs-Handynetzes der neuesten Generation (G5). Damit soll es demnächst möglich sein, dass Autos in Echtzeit miteinander "sprechen" und allein fahren. Die Dekra hat sich dafür die Telekom als Partner ausgesucht. "Mit dieser Kooperation haben wir noch mal einen sehr großen Schritt gemacht, um all das, was in Zukunft an Kommunikation zwischen Fahrzeugen stattfindet, vor Ort erproben zu können", sagt der Leiter des Testzentrums, Volker Noeske.

Die Dekra hat aber auch in anderen Bereichen investiert, etwa in ein virtuelles 3D-Model der kompletten Anlage. Das mehrere hundert Hektar große Gelände wurde per Laser gescannt und in den Computer übertragen. "Mit einer 3D-Brille und der entsprechenden Software können unsere Kunden das komplette Testzentrum virtuell erkunden und müssen nicht mehr extra auf den Lausitzring kommen. Das spart Zeit und Kosten", erklärt Noeske. Außerdem wurde auch eine Elektro-Tankstelle errichtet, die am vergangenen Wochenende in Betrieb ging.