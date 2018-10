Aus stillgelegten Braunkohle-Tagebauen gelangen jährlich tausende Kilo Eisen in die Spree. Regen und aufsteigendes Grundwasser spülen ihn in den Fluss und seine Seitenarme, wo er sich an den Ufern absetzt. Um Maßnahmen gegen diese Verockerung zu besprechen, trafen sich am Donnerstag Vertreter des Aktionsbündnisses "Klare Spree" mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Mit dabei waren auch Vertreter des Landesbergamtes, des Bergbausanierer LMBV und des Wirtschaftsministeriums.