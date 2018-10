Umfrage in Cottbuser Kammer

60 Prozent der Lausitzer Handwerksbetriebe blicken mit Sorge in die Zukunft. Die Unternehmen befürchten, dass durch den Braunkohleausstieg die Region an Kaufkraft verlieren werde. Zudem würden Fachkräfte abwandern. Das geht aus einer Sonderumfrage der Handwerkskammern Cottbus und Dresden hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Außerdem sehen sich die Handwersbetriebe durch steigende Steuern und Abgaben bedroht. Fast jeder zweite Betrieb bezeichnet sich als mäßig bis stark abhängig von der Kohle.