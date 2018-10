Behörden in ehemalige Reviere verlegen, Verkehrsanbindung verbessern, schnelles Internet: Die Kohlekommission hat sich auf erste Empfehlungen für den Kohleausstieg in Deutschland geeinigt und ihren ersten Zwischenbericht verabschiedet - einstimmig.

Ein Datum für den Kohleausstieg ist laut Deutscher Presseagentur nicht in dem Bericht enthalten. Veröffentlicht wurde er zudem am Donnerstag noch nicht. Er soll in den kommenden Tagen dem zuständigen Staatssekretärsausschuss übermittelt werden.

Die Kommission zur Vorbereitung des Kohleausstiegs hat sich auf einen Zwischenbericht mit Empfehlungen zum Strukturwandel in den Kohleregionen geeinigt. Die Mitglieder der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" verabschiedeten den Bericht am Donnerstag einstimmig. Die früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Matthias Platzeck (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), sowie Bahn-Vorstand Ronald Pofalla und die Wissenschaftlerin Barbara Praetorius - die vier Vorsitzenden der Kommission - teilten mit, der Beschluss sei eine gute Grundlage für weitere Diskussionen.

Zuvor waren bereits einige Details aus dem Zwischenbericht an die Öffentlichkeit gelangt. Demnach soll etwa in betroffenen Regionen mit einer Art "Revier-Bonus" der Aufbau neuer Jobs beschleunigt werden. Infrastruktur-Projekte zur besseren Anbindung wie Straßen, Bahnstrecken oder schnelles Internet sollten schneller umgesetzt werden. Man könne in den ehemaligen Kohleregionen bevorzugt Forschungseinrichtungen ansiedeln. Zudem enthält der Bericht die Idee, dass Bund und Länder in den kommenden Jahren Behörden gezielt in die Kohlereviere verlagern, um dort Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Regionen sollen zudem 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bekommen. Das steht bereits fest: Die Bundesregierung will die Mittel in dieser Legislaturperiode bereitstellen.