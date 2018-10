Die Aktion hatte deutschlandweit Aufsehen erregt: Im Mai 2016 besetzten Kohlekraftgegner in der Lausitz ein Tagebaugelände. Nun wird einem Mann aus den Niederlanden der Prozess gemacht. Weitere Verfahren sollen noch folgen.

Am Amtsgericht in Cottbus wird seit Mittwoch der erste Fall gegen Demonstranten der Aktion "Ende Gelände" vom Mai 2016 verhandelt. Bereits im Mai wurde gegen einen 47-jährigen Niederländer Strafbefehl erlassen. Er hatte aber Widerspruch eingelegt, so dass es erst jetzt zur Gerichtsverhandlung kommt. Dem 47-Jährigen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen.