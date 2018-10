"Suche große Mengen Heu und Stroh" - schon in der virtuellen Futterbörse auf der Website des Südbrandenburger Bauernverbandes ist die Verzweiflung der Bauern spürbar.

Betreut wird sie von Borjana Dinewa-Zelt. Sie schüttelt den Kopf: So ein Jahr hat sie noch nicht erlebt. Gras- und Maissilage gebe es gar nicht mehr, das Gleiche gelte für Heu. "Selbst Spreewaldheu, das normalerweise zuletzt genommen wird, weil es verkrautet ist, war innerhalb kürzester Zeit vergriffen." Jetzt werde nur noch Stroh gehandelt, sagt sie.

Auch Frank Neczkiewicz, der Chef der Finsterwalder Landwirtschaftsgesellschaft, hatte in der Börse Stroh angeboten. Doch das Angebot zog er am Montag zurück. "Wir haben jetzt alles, was wir verkauft oder an Biogasbetriebe geliefert hätten, für uns behalten." Denn Nachschub ist weit und breit nicht mehr zu bekommen, "selbst für Geld kann man nichts mehr kaufen", erklärt Neczkiewicz.

Er müsse sehen, wie er sich über den Winter rettet. Tiere schlachten will er nicht - "aber das wird keine einfache Sache", ergänzt er.