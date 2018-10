imago/Peter Schatz Audio: Antenne Brandenburg | 18.10.18 | Christian Matthée | Bild: imago/Peter Schatz

Demo auf dem Lausitzring - Die Lausitz leuchtet für Tesla-Batteriefabrik

18.10.18 | 19:27 Uhr

Die Lausitz steckt mitten im Strukturwandel. Mit dem Wegfallen der Kohle als Wirtschaftsfaktor wird händeringend nach alternativen Industriezweigen gesucht, die sich in der Region ansiedeln können. Ein Kandidat für eine Neuansiedlung ist der US-amerikanische Autohersteller Tesla. Für seine Elektro-Autos benötigt der Konzern Batterien, die am besten in der Lausitz produziert werden sollen - zumindest wenn es nach Wirtschaftsvertretern und Politikern geht. Ein Aktionsbündnis wollte mit einer Aktion am Donnerstag auf die Lausitz als Standort aufmerksam machen.

Aktionsbündnis will Tesla "heimleuchten"

Um den amerikanischen High-Tech-Konzern nach Südbrandenburg zu locken, hatte sich ein breites Bündnis gebildet. Die Initiative "#WelcomeTesla" zählt mittlerweile 115.000 Online-Unterstützer. Sie listet auf ihrer Internetseite zehn Gründe auf, die dafür sprechen sollen, eine Batteriefabrik, die sogenannte "Gigafactory", in der Lausitz zu errichten. Genannt werden unter anderem gute Förderbedingungen durch die Politik, das neue Kompetenzzentrum für autonomes Fahren der DEKRA am Lausitzring, ein riesiges Fachkräftepotential und die Lausitz als strategisch günstig gelegener und logistisch hervorragend erschlossener Standpunkt. Das Aktionsbündnis wollte am Donnerstag mit einer Aktion die Aufmerksamkeit von Konzernchef Elon Musk erregen. Dabei sollen Unterstützer auf dem Lausitzring mit Taschenlampen in den Himmel leuchten, um dem von Tesla als Werbeaktion ins All geschossenen Tesla Roadster symbolisch den Weg in die Lausitz zu zeigen.



Politik unterstützt Aktionsbündnis