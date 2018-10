Es ist 8 Uhr am Morgen. Helfried Kröber, Amtstierarzt des Spree-Neiße-Kreises, steht vor der Schweinemastanlage der Spreefa Drebkau. Das Tor ist verschlossen. Kröber zückt das Handy und ruft den Anlagenchef an: "Ich würde heute eine Kontrolle machen wollen."

Es ist eine unangemeldete Kontrolle. Kröber will mit seiner Kollegin nachschauen, ob der Tierschutz in Ordnung ist, welche Medikamente gegeben werden und wie das dokumentiert wird. Kurz nach dem Telefonat werden sie abgeholt. In der Anlage gibt es strenge Hygienevorschriften. Bevor es in den Stall geht, müssen sie duschen, werden komplett neu eingekleidet.