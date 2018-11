rbb/Florian Ludwig Audio: Antenne Brandenburg | 21.11.2018 | Florian Ludwig | Bild: rbb/Florian Ludwig

Offizieller Brandenburg-Auftakt in Dubrau - Mit Säge und Sorge in die Weihnachtsbaumsaison

21.11.18 | 17:02 Uhr

Schnee fällt, Weihnachtsmärkte werden aufgebaut, es ist eindeutig: Die Weihnachtszeit beginnt. Nun wurde in Brandenburg offiziell die Weihnachtsbaumsaison eröffnet. Doch der Hitze-Dürre-Sommer ist auch an den Bäumen nicht spurlos vorbei gegangen.Von Florian Ludwig

Es ist Mittwoch, der 21. November 2018. In Brandenburg fällt der erste Schnee des Jahres und in einer Baumschule im kleinen Ort Dubrau (Spree-Neiße) setzt Olaf Lalk die Säge an. Fünf Mal hin und her - und der Umweltdezernent des Kreises hat eine Kolorado-Tanne gefällt. Damit ist die Brandenburger Weihnachtsbaum-Saison offiziell eröffnet.

Olaf Lalk setzt die Säge an | Bild: rbb/Florian Ludwig

Rekordsommer mit Folgen

Auf siebeneinhalb Hektar wachsen in der Baumschule Dubrau hunderte Weihnachtsbäume. Schwarzkiefern, serbische Fichten, Kolorado-Tannen oder Blaufichten in unterschiedlichen Größen. Die Auswahl ist groß - und das, obwohl der Rekordsommer mit Hitze und Dürre auch an der Baumschule in Dubrau nicht spurlos vorbeigegangen ist. "Die Flächen, die wir in diesem Jahr angepflanzt haben, da haben wir bis zu 70 Prozent Totalverlust", meint Chefin Simone Radatz mit Blick auf die kleinen Setzlinge. Die Bäume wurden zwar besonders intensiv bewässert, konnten aber trotzdem nicht gerettet werden. Auch bei den älteren Flächen gebe es Abgänge, hier sind es zwischen 20 und 30 Prozent. Die Baumexpertin hofft, die Ausfälle im Winter nachpflanzen zu können. Simone Radatz wartet nun jedoch mit Sorge auf die kommende Stromrechnung. Denn die Wasserpumpen der firmeneigenen Brunnen liefen diesen Sommer auf Hochtouren.



Im Trend: heimische Bäume

Die Preise für Weihnachtsbäume schwanken wie immer, je nach Baumart und -größe. So ist eine serbische Fichte schon für zehn Euro zu haben, für eine fast vier Meter hohe Nordmanntanne sollte man knapp 100 Euro dabei haben.

Der Trend geht in ganz Brandenburg zu heimischen Bäumen, bemerkt Klaus Henschel vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg. "Wir brauchen keine importierten Weihnachtsbäume aus Dänemark, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen." Stattdessen werden die Flächen für heimische Bäume größer. Das habe Auswirkungen auf Arbeitsplätze - aber auch einen ganz praktischen Vorteil: Die Kunden freuen sich, wie gut sich die Bäume halten, "wenn man sie kurz vor dem Fest erst schlägt", so Henschel.

Goldene Regeln beim Baumkauf

Bäume aus der Region halten also häufig länger. Wer seinen Weihnachtsbaum schon zeitig holen möchte, sollte aber trotzdem ein paar Dinge beachten, meint Simone Radatz. Sie empfiehlt, zu Hause nochmal eine Scheibe vom Stamm frisch abzusägen und den Baum anschließend ins Wasser zu stellen. Auch der Lager-Standort sei wichtig: "Nicht in eine trockene Garage stellen, sondern draußen - also dorthin, wo Feuchtigkeit ran kommt." Außerdem sollte der Baum vom Netz befreit werden, so dass sich der Baum entfalten kann.



Und die Baumexpertin wirft schließlich noch einen Uralt-Tipp über Bord: "Den Baum nicht unbedingt mit dem Stiel nach oben aufhängen, so wie man das früher manchmal erzählt hat," empfiehlt sie. Wer all das beachtet, wird auch Heiligabend noch einen Weihnachtsbaum in voller Pracht genießen können. Deutschlandweit werden jährlich etwa 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft.