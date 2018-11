Hannes Berlin Donnerstag, 29.11.2018 | 13:52 Uhr

Allein das Bild oben sollte jede*n anwidern. Aber solange Nestlé Wasser in Flaschen liefert und nicht der tatsächliche Preis von Fleisch in den Discountern verlangt wird, werden Menschen sich das leckere Fleisch in ungesunden Massen zuführen (Ist noch niemanden aufgefallen das Hitze zusammen mit Gewürzen dem toten Tier den allseits beliebten Fleischgeschmack geben?). Alles andere sind ja nur Beilagen. Das Herausfiltern von Nitrat und anderen Schadstoffen wird eh auf den Verbraucher umgelegt, was schert es also die Regierung.



Dass es ein Leck sein soll? Möglich. Man könnte aber auch davon ausgehen, dass der Schweinewirt nicht mehr weiß, wohin mit der Gülle, seine Auffangbecken hoffnungslos überfüllt sind und er einfach mal laufen lässt wenn keiner guckt. Ja, Unterstellung. Aber eben auch eine Möglichkeit. Und am Ende der Preis, den wir alle zahlen, weil viele jeden Tag ein Stück vom toten Tier auf dem Teller haben wollen.