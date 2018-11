Wie kann man den CO2-Ausstoß der Schwerindustrie verringern? Dieser Frage wird ab dem nächsten Jahr ein neues Bundesinstitut in der Lausitz nachgehen. Das neue "Kompetenzzentrum" wird vermutlich in Cottbus angesiedelt.

Der Bund richtet im kommenden Jahr ein "Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien" in der Lausitz ein. Das Zentrum soll seinen Sitz in Cottbus haben, sagte Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach dem rbb.

Das neue Kompetenzzentrum soll die "Dekarbonisierung energieintensiver Prozesse" voranbringen. Das heißt, dass der CO2-Ausstoß der Schwerindustrie verringert werden soll. Dafür muss der Forschungsbedarf ermittelt und Finanzierungsmöglichkeiten identifiziert werden.

Das Zentrum soll mit Forschungseinrichtungen an der BTU zusammenarbeiten und sich auch mit der Industrie austauschen. In erster Linie richte sich das KEI an Branchen wie Stahl-, Zement-, Kalk- oder chemische Industrie. Die Erkenntnisse sollen dann auch in anderen Branchen nutzbar sein, heißt es.