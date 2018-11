"Spreewelten" in Lübbenau öffnen nach Umbau wieder

Seit Anfang April war im Freizeitbad "Spreewelten Lübbenau" (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) an Schwimmen nicht mehr zu denken: Statt Badespaß gab es Bagger. Bei Umbauarbeiten erhielten die Pinguine, die Attraktion des Bades, einen größeren Außenbereich. Außerdem wurde ein neues Hotel gebaut, der Parkplatz deutlich vergrößert. Gesamtkosten der Modernisierung: knapp 25 Millionen Euro.

Nach dem Umbau erscheint das Bad nun in Zartgrün und in Sandfarben. Schilf und neu gepflanzte Birken sollen für eine natürliche Spreewald-Atmosphäre sorgen. Im neuen Solebecken ist zudem durch ein 360-Grad Panoramafenster der Blick in den Spreewald möglich. Auch ein neuer Kinderspielplatz soll die Besucher nach der Neueröffnung ins Bad locken.

Der Lübbenauer Bürgermeister Helmut Wenzel zeigt sich begeistert von dem Becken. Der Umbau sei nötig gewesen, meint er. Die Besucher würden immer anspruchsvoller. "Man muss regelmäßig was tun, wenn man die Gäste zurückgewinnen will oder halten möchte", so das Stadtoberhaupt. Das Freizeitbad sei für Lübbenau und die gesamte Spreewaldregion eine "tolle Bereicherung".